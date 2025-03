Incêndio em empresa no Park Way (DF) é parcialmente controlado

O incêndio em uma empresa na área do Park Way continua foi parcialmente controlado pelos bombeiros. O incêndio começou por volta das 13H desta segunda-feira (24), e suspeita-se que as placas fotovoltaicas no telhado metálico possam ter sido a causa. Aproximadamente 40 funcionários foram evacuados com sucesso e não há relatos de vítimas.



