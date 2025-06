Incêndio em loja na Asa Norte, em Brasília, assusta moradores e mobiliza bombeiros

Um incêndio ocorreu em uma loja comercial na região da Asa Norte, em Brasília. Os bombeiros foram acionados e conseguiram controlar as chamas rapidamente, evitando a propagação do fogo. Não foram encontradas vítimas no local. A perícia foi chamada para investigar as causas do incêndio. A proprietária da loja será responsável pela reconstrução do espaço que ficou totalmente destruído.



