Incêndio provocado após briga entre moradores destrói residência em Luziânia (GO)

Um incêndio atingiu uma casa e destruiu todos os móveis da residência em Luziânia, no Entorno do Distrito Federal. Os bombeiros chegaram ao local quando as chamas já haviam tomado o imóvel. Após controlar o fogo, realizaram a ventilação dos cômodos para remover a fumaça tóxica.



A dona da casa informou que o incêndio começou após uma discussão entre os moradores, resultando em um deles colocando fogo na residência. Felizmente, ninguém ficou ferido.



