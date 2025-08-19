Incêndios afetam 645 hectares do DF no final de semana

No último domingo, foram registradas 86 ocorrências de incêndios em vegetação no Distrito Federal, com uma área total queimada de 645 hectares. A ocorrência mais grave foi próxima ao Jardim Mangueiral, onde o incêndio chegou perto das casas, assustando moradores.



Na Cidade Estrutural, os bombeiros resgataram um jabuti com queimaduras. O combate aos incêndios envolveu o uso de uma aeronave e durou cerca de quatro horas. Durante todo o fim de semana, 151 queimadas foram computadas. A população é orientada a evitar ações que possam iniciar novos focos de incêndio.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!