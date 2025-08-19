Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Brasília

Incêndios afetam 645 hectares do DF no final de semana

Distrito Federal registrou 151 queimadas no fim de semana, preocupando residentes

Balanço Geral DF|Do R7

No último domingo, foram registradas 86 ocorrências de incêndios em vegetação no Distrito Federal, com uma área total queimada de 645 hectares. A ocorrência mais grave foi próxima ao Jardim Mangueiral, onde o incêndio chegou perto das casas, assustando moradores.

Na Cidade Estrutural, os bombeiros resgataram um jabuti com queimaduras. O combate aos incêndios envolveu o uso de uma aeronave e durou cerca de quatro horas. Durante todo o fim de semana, 151 queimadas foram computadas. A população é orientada a evitar ações que possam iniciar novos focos de incêndio.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • Ações
  • Bombeiros
  • Distrito Federal
  • Incêndio
  • PlayPlus
  • RecordPlus

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.