Infraestrutura e serviços gratuitos marcam RECORD nas Cidades na Estrutural (DF)

O RECORD nas Cidades realizou sua 88ª edição no Bairro Santa Luzia, na Cidade Estrutural (DF), celebrando a regularização da área. O evento contou com serviços gratuitos, como assistência jurídica e saúde, e sorteios de prêmios, atraindo milhares de pessoas. Na ocasião, o governador Ibaneis Rocha ressaltou os investimentos em infraestrutura. Um evento especial está planejado para a centésima edição.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!