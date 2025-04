Inovações elétricas dominam Salão de Automóveis de Xangai

O Salão de Automóveis de Xangai, um dos maiores do mundo, reúne cerca de mil empresas em 360 mil metros quadrados. Clayton Sousa e João Fuschini destacam as inovações, como veículos com mais de mil quilômetros de autonomia elétrica e recarga rápida.



Em 2024, a China vendeu 31 milhões de veículos, consagrando-se a maior exportadora mundial. As montadoras chinesas visam o Brasil com tecnologias avançadas e bom custo-benefício.



