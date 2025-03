Insegurança em Taguatinga: criminosos invadem prédio e furtam bicicletas e ferramentas

Na madrugada desta quinta-feira (13), dois criminosos invadiram um edifício em Taguatinga. Eles furtaram duas bicicletas e arrombaram um carro levando um martelete e uma caixa de ferramentas. As câmeras de segurança registraram a ação dos suspeitos.



O local fica próximo a um batalhão da Polícia Militar. Um morador, que preferiu não se identificar, expressou sua insegurança com a situação. A polícia informou que tem realizado patrulhamento na região e relatou uma redução nos crimes contra o patrimônio nos últimos meses.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!