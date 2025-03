Invasor do Zoológico de Brasília vai ser indiciado por maus-tratos a animais

Um influenciador digital de 25 anos foi indiciado pela Polícia Civil de Brasília por dois crimes de maus-tratos a animais. Ele invadiu a área dos elefantes no zoológico da cidade e foi descoberto em outro vídeo arremessando um cachorro em uma piscina, ambos publicados para ganhar visibilidade nas redes sociais.



O Zoológico de Brasília anunciou planos para reforçar as grades dos elefantes, enquanto o acusado divulgou um vídeo pedindo desculpas e alegando não ser criminoso. A polícia continua investigando os casos.



