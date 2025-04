Investigação aponta que servidor do Ministério da Saúde foi morto por venda de carro

Joselito Costa Malta, de 59 anos, servidor do Ministério da Saúde , foi encontrado morto em Planaltina (DF). A Polícia Civil aponta que o crime está relacionado à venda de um carro. Elson Teodoro dos Santos, que prestava serviços para a vítima, e seu filho, menor de idade, foram presos. Eles mataram a vítima e ocultaram o corpo em uma área de mata. As investigações continuam para determinar se há mais pessoas envolvidas.



