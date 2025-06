Ipês roxos começam a florir e mais de 270 mil árvores devem colorir Brasília

No Distrito Federal, a temporada de floração dos ipês já começou, com destaque do ipê roxo como o primeiro a florir. A estimativa é de que mais de 270 mil árvores enfeitem a região, transformando Brasília em um espetáculo de cores.



Essa floração é favorecida pela baixa umidade e temperaturas amenas. Entre 2016 e 2023, o projeto da Novacap contribuiu com o plantio de 93 mil mudas, tornando a capital ainda mais bela.



