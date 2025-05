‘Isso é agressão‘, diz mãe de menino autista arrastado por funcionárias em clínica do DF

Uma família em Brasília denunciou funcionárias de uma clínica terapêutica por agressão a um menino de 8 anos diagnosticado com autismo. Após fugir da clínica, o menino foi puxado pelas pernas e arrastado de volta pelas funcionárias.



O caso aconteceu no no Sia (Setor de Indústria e Abastecimento), em Brasília. As funcionárias foram presas e liberadas após pagamento de fiança. Heloísa Iara, mãe do menino, expressou indignação e prometeu não deixar o caso impune: “eu não vou deixar isso passar barato. Isso é agressão, é maus-tratos contra uma criança com deficiência”.



A OAB-DF (Ordem dos Advogados do Brasil no Distrito Federal) condenou a atitude e destacou a necessidade de uma fiscalização rigorosa nas clínicas que atendem pessoas no espectro autista. As imagens de segurança que capturaram o incidente foram obtidas pelos pais, que exigem ações para garantir um tratamento digno e seguro para crianças autistas nas instituições.



