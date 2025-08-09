Itapoã Parque (DF) recebe mais 700 novas moradias e beneficia 2.800 pessoas

O governo do Distrito Federal entregou mais de 700 novas moradias no Itapoã Parque (DF) neste sábado (9), beneficiando mais de 2.800 pessoas. A iniciativa inclui a duplicação de 3,5 km da via que liga a região ao viaduto do Itapoã.



O Programa Habitação do GDF já entregou 6.912 apartamentos e visa criar um bairro completo com escolas, centros sociais, creche e UBS. O governador Ibaneis Rocha destacou a importância do programa para mães solo.



"Brasília tem 52% de mães solos que cuidam das suas crianças sozinhas. E esse é o tipo de programa que dá dignidade às famílias". A vice-governadora Celina Leão ressaltou que há uma nova escola em construção para atender as famílias que escolheram viver no bairro.



