Jaguatirica é resgatada após invadir galinheiro e matar 11 aves no Entorno do DF

Uma jaguatirica foi resgatada após invadir um galinheiro em Cidade Ocidental, Entorno do DF. O incidente ocorreu durante a madrugada e resultou na morte de 11 aves. O proprietário do local estava fora com a esposa quando o vizinho percebeu os barulhos e acionou ajuda. Os bombeiros e a Secretaria de Meio Ambiente realizaram o resgate do animal, que recebeu atendimento especializado antes de ser solto em seu habitat natural.



