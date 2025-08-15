Logo R7.com
Jaguatirica é resgatada após invadir galinheiro e matar 11 aves no Entorno do DF

O proprietário do local estava fora com a esposa quando o vizinho percebeu os barulhos e acionou ajuda

Balanço Geral DF|Do R7

Uma jaguatirica foi resgatada após invadir um galinheiro em Cidade Ocidental, Entorno do DF. O incidente ocorreu durante a madrugada e resultou na morte de 11 aves. O proprietário do local estava fora com a esposa quando o vizinho percebeu os barulhos e acionou ajuda. Os bombeiros e a Secretaria de Meio Ambiente realizaram o resgate do animal, que recebeu atendimento especializado antes de ser solto em seu habitat natural.

