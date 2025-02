Janeiro Branco: Educação do DF lança programa de apoio psicológico para servidores

A Secretaria de Educação do Distrito Federal lançou um programa no Janeiro Branco para apoiar a saúde mental dos servidores da educação. A campanha inclui visitas a coordenações regionais, como Núcleo Bandeirante, São Sebastião e Guará, oferecendo atividades como escuta, cantoterapia e palestras. As regionais interessadas devem solicitar participação via sistema CEM. A campanha visa melhorar o bem-estar emocional dos profissionais, essencial para um ambiente de trabalho saudável.