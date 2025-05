Jogadoras do Cerrado encaram desafio na Liga de Basquete Feminino

O Cerrado Basquete está fazendo história ao representar Brasília na Liga de Basquete Feminino (LBF) pela primeira vez. A equipe conta com a jovem Gabi, de 19 anos, e a experiente capitã Lê, que chegou ao time este ano.



Elas se preparam para uma sequência de cinco jogos em casa, onde esperam continuar reescrevendo a história do basquete feminino no Distrito Federal, já que o último time da região a competir foi o Brasília, em 2015.



