Jogo entre Capital e Botafogo pela Copa do Brasil promete espetáculo no Mané Garrincha

Capital e Botafogo se enfrentam pela Copa do Brasil, nesta quinta-feira (22), às 21h30, na Arena BRB Mané Garrincha, em Brasília. Os ingressos custam R$ 39,90 e dão direito a uma camisa oficial do Capital. Com grande expectativa para o duelo contra o time da Série A, o goleiro Reynaldo dos Santos destaca a importância do confronto para o futebol do DF.



O jogador valoriza a promoção do Capital, que busca atrair o público de Brasília ao estádio, e convida os torcedores para apoiar o time: "venha vestir nossa camisa e seja nosso 12º jogador". Os ingressos estão disponíveis na Bilheteria Digital e na loja oficial do Capital, no Setor Comercial Sul.



