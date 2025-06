Jornalismo da RECORD Brasília é premiado por excelência na cobertura do agronegócio

O jornalismo da RECORD Brasília foi destaque na 5ª edição do prêmio +Admirados da Imprensa do Agronegócio 2025. Entre os vencedores, está a apresentadora Williane Rodrigues, que celebrou o reconhecimento: “É uma satisfação imensa ter esse reconhecimento de um trabalho que é feito com tanto amor e carinho”.



Além da apresentadora, as jornalistas da RECORD Ingrid Alves e Kelly Godoy também foram homenageadas pelo trabalho de excelência. A RECORD News se consagrou como a grande vencedora na categoria Veículo Geral, reforçando o compromisso da emissora em levar informação de qualidade sobre um dos setores mais relevantes para o PIB brasileiro.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!