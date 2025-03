Jovem de 15 anos desaparece em Ceilândia e família pede ajuda para encontrá-la

A jovem Luisa Riquessoli, de 15 anos, está desaparecida desde o dia 26 de janeiro. Ela foi vista pela última vez na região do Lar São José, em Ceilândia. A família aguarda notícias e solicita que quem tiver informações entre em contato com a polícia pelo número 197. Não é necessário se identificar ao fazer a denúncia.



