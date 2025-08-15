Jovem fala sobre morte de amigo durante abordagem policial no Recanto das Emas (DF)

Um jovem de 20 anos morreu durante uma abordagem policial no Recanto das Emas (DF). Um adolescente de 15 anos que estava na garupa da moto foi atingido por um tiro no braço esquerdo e recebeu alta do Hospital Regional de Ceilândia.



Testemunhas relataram que um policial civil disparou contra os jovens enquanto cumpria uma intimação. A Polícia Civil informou que abriu um inquérito para apurar o caso. O adolescente relatou que o policial não estava identificado e que o medo de um possível assalto levou a vítima a acelerar, resultando nos disparos.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!