Jovem negro registra ocorrência após ser acusado de furto em shopping de Brasília

Um adolescente negro de 15 anos foi abordado na praça de alimentação de um shopping em Brasília e foi acusado de ter furtado um chinelo. As acusações foram feitas pelo funcionário da loja, que obrigou Davi Alexandre Borges a apresentar nota fiscal do produto. O jovem estava acompanhado por um amigo branco, que não foi abordado, levantando suspeitas de racismo. A família de Davi relatou indignação e registrou um boletim de ocorrência.



O caso é investigado pela Delegacia Especial para Crimes por Discriminação Racial. Segundo a presidente da Comissão de Igualdade Racial da OAB, tal abordagem pode ser considerada injúria racial, sujeita a pena de prisão e multa. m resposta, a loja afirmou estar investigando o incidente e que tomará medidas se necessário para apurar o caso.



