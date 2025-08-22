Jovem que sobreviveu a acidente no DF diz que amiga que morreu estava sem cinto

Uma jovem que sobreviveu a um acidente de carro no Distrito Federal relatou a tragédia em que sua amiga, conhecida como Madu, morreu. O caso aconteceu na marginal da DF-003, próximo ao viaduto do Colorado, em Sobradinho (DF). Elayne Teotônio informou que a vítima estava sem cinto de segurança no momento do capotamento do veículo.



Após o acidente, Elayne recebeu alta hospitalar, enquanto Flávio, o motorista, continua em estado gravíssimo. O sepultamento de Madu está marcado para às 14h no Cemitério Campo da Esperança. Outras três mulheres foram encaminhadas para hospitais da região com ferimentos leves.



