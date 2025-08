Jovens do DF se classificam em campeonato sul-americano de patinação artística

Um projeto no ginásio do Cruzeiro, em Brasília, reúne jovens promessas na patinação artística. As atletas Giovana Mariquito e Maria Luiza Maynarde já estão classificadas para o campeonato o sul-americano. Giovana começou a praticar na escola Alta Rotação e busca apoio financeiro vendendo brigadeiros.



"É isso que eu quero fazer para a vida, nunca mais vou mudar de esporte", afirma. Maria criou uma escola que recebe alunos a partir dos cinco anos. Ambas competem em diversas modalidades e colecionam medalhas representando o Brasil em competições internacionais.



