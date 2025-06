Junho Vermelho: conheça o processo da coleta até o sangue doado chegar ao paciente

O Hemocentro de Brasília iniciou a campanha Conexão Vital, parte do Movimento Nacional Junho Vermelho, para incentivar a doação de sangue. A gerente de captação, Kelly Barbi, destaca que "a doação regular de sangue pode salvar até quatro vidas". Homens podem doar até quatro vezes ao ano, enquanto mulheres, três.



A campanha faz um apelo especial para doadores do tipo O, devido à sua importância como doadores universais. O processo de doação inclui coleta, triagem laboratorial e processamento. No dia 14 de julho, será comemorado o Dia Mundial do Doador com uma festa organizada pela vice-governadora Celina Leão.



