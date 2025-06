Justiça arquiva caso de menino autista arrastado por funcionários em clínica do DF

O Ministério Público do Distrito Federal solicitou e o Tribunal de Justiça arquivou a denúncia contra duas funcionárias de uma clínica acusadas de arrastar uma criança autista pelos pés. O incidente aconteceu em 21 de maio. De acordo com o Ministério Público, não há indícios suficientes de crime e não houve intenção maliciosa das funcionárias, que teriam agido para proteger a criança.



As câmeras de segurança registraram o momento em que as funcionárias arrastavam a criança para dentro da clínica, onde recebia acompanhamento. A fiança paga foi solicitada para devolução, e a família da criança informou que pretende recorrer da decisão judicial.



