Lago Paranoá ganha postos de segurança para banhistas aos domingos e feriados

Dois novos postos de socorro do Corpo de Bombeiros foram instalados no Lago Paranoá e funcionarão apenas nos feriados e fins de semana. Cada um dos cinco postos estratégicos conta com três militares para melhorar a segurança dos banhistas. A Sargento Camila Rodrigues explica que os locais foram escolhidos devido à alta frequência de visitantes e incluem a Ponte JK e a Prainha do Lago Norte. Em 2023, houve 62 afogamentos no DF, com 19 óbitos, e neste ano já foram registrados 20 afogamentos e 11 mortes. A recomendação é que os banhistas utilizem as áreas próximas aos postos para maior segurança.



