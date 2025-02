Legião e Gama buscam primeira vitória no Candangão BRB 2025 no próximo sábado

No próximo sábado (25), Legião e Gama se enfrentam no estádio Bezerrão às 16h, em busca da primeira vitória no Candangão BRB 2025. O Gama, maior campeão do torneio, empatou na estreia contra o Sobradinho e está na 5ª posição. Já o Legião perdeu para o Paranoá, ocupando a penúltima colocação. A transmissão começa às 15h30 pela RECORD, R7 e Play Plus.