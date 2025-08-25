Mãe denuncia discriminação contra filho autista em ônibus no Entorno do DF

Ioslaine de Sousa, moradora de Águas Lindas de Goiás, no Entorno do Distrito Federal, afirma ter sido vítima de preconceito durante uma viagem de ônibus com o filho autista e um bebê. Segundo ela, após o menino apresentar uma crise, o motorista reclamou do barulho, e parte dos passageiros também demonstrou impaciência.



Durante o trajeto, uma freada brusca fez a criança cair e se machucar, agravando a situação. O caso foi registrado na delegacia de Águas Lindas e expõe falhas recorrentes no transporte público da região. Em desabafo, Ioslaine pede mais respeito, empatia e compreensão para famílias que enfrentam situações semelhantes.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!