Mãe denuncia discriminação contra filho autista em ônibus no Entorno do DF

Ioslaine de Sousa relata momentos de preconceito e descuido durante viagem com o filho autista

Balanço Geral DF|Do R7

Ioslaine de Sousa, moradora de Águas Lindas de Goiás, no Entorno do Distrito Federal, afirma ter sido vítima de preconceito durante uma viagem de ônibus com o filho autista e um bebê. Segundo ela, após o menino apresentar uma crise, o motorista reclamou do barulho, e parte dos passageiros também demonstrou impaciência.

Durante o trajeto, uma freada brusca fez a criança cair e se machucar, agravando a situação. O caso foi registrado na delegacia de Águas Lindas e expõe falhas recorrentes no transporte público da região. Em desabafo, Ioslaine pede mais respeito, empatia e compreensão para famílias que enfrentam situações semelhantes.

