Mais de 170 mil famílias do DF estão aptas a receber desconto de 65% na conta de luz

Mais de 170 mil famílias do Distrito Federal, que estão inscritas no Cadastro Único ou no BPC (Benefício de Prestação Continuada) do governo federal, têm direito a desconto de 65% na conta de luz. A redução se deve à Tarifa Social de Energia Elétrica, destinada a pessoas de baixa renda. Para participar, o cliente precisar ter o NIS (Número de Inscrição Social) ou do benefício atualizado e estar cadastrado no site da Neoenergia.