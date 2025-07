Manifestantes atearam fogo em ônibus para protestar contra derrubada no Sol Nascente (DF)

Um ônibus foi incendiado na região do Sol Nascente (DF) durante desocupação de casas em área irregular. Em consequência do incidente, todos os coletivos foram retirados e levados para as garagens. Moradores que precisam se deslocar para o trabalho enfrentam dificuldades. A Polícia Militar e agentes do DF Legal continuam no local. A última casa a ser demolida está em negociação devido à presença de uma senhora acamada no local.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!