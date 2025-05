Mega Drift agita o Parque da Cidade com mais de 30 pilotos e manobras radicais

O evento Mega Drift agita o Parque da Cidade neste fim de semana, com mais de 30 pilotos na disputa. Gustavo Carvalho, um dos organizadores, descreve o Drift como “o balé dos carros” e explica que os critérios de pontuação envolvem velocidade, ângulo e estilo.



Entre os destaques, jovens talentos como Lucas, de apenas 15 anos, impressionam o público com suas habilidades ao volante. Além das corridas, o evento conta com shows de manobras radicais. A primeira etapa começa às 15 horas deste sábado (17), e a segunda acontece no domingo (18).



