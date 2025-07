Menina de seis anos é hospitalizada após consumo de álcool em escola de Brasília

Uma criança de seis anos chegou em casa desorientada e com cheiro forte de álcool após um dia na escola, em Brasília . A mãe registrou um boletim de ocorrência e levou a criança à unidade médica, onde foi confirmado que ela ingeriu álcool de farmácia, usado para higienização.



A escola nega quaisquer irregularidades, afirmando que a menina saiu normal. No entanto, a tutora do ônibus escolar relatou que a criança já estava desorientada ao entrar no veículo. Além disso, a menina apresentou arranhões que a escola atribui a incidentes fora do ambiente escolar.



O caso foi encaminhado ao Conselho Tutelar e ao Ministério Público. A família está em processo de transferência da criança para outra escola após o recesso escolar.



