Menino com distrofia espera há cinco meses por respirador mesmo após decisão judicial

Antony Davi, de 11 anos, enfrenta a distrofia muscular de Duchenne e está internado há mais de cinco meses no Hospital da Criança, em Brasília. Apesar de uma decisão judicial que determinou o fornecimento imediato de um aparelho respiratório, ele ainda não recebeu o equipamento essencial para receber alta e voltar para casa.



A mãe, Tatiane Dourado, relata o desgaste emocional da família diante da demora e afirma que a espera prolongada afeta não apenas Antony, mas todos ao seu redor. Em nota, a Secretaria de Saúde informou que o menino está na lista de prioridades e que a locação dos equipamentos está em fase final, mas não apresentou prazo para a entrega. Enquanto isso, Antony segue internado, aguardando pelo conforto do lar e pelo carinho da família.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!