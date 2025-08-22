Menino com distrofia espera há cinco meses por respirador mesmo após decisão judicial
Secretaria de Saúde afirma que respirador está em fase de locação, mas não apresenta prazo para entrega
Antony Davi, de 11 anos, enfrenta a distrofia muscular de Duchenne e está internado há mais de cinco meses no Hospital da Criança, em Brasília. Apesar de uma decisão judicial que determinou o fornecimento imediato de um aparelho respiratório, ele ainda não recebeu o equipamento essencial para receber alta e voltar para casa.
A mãe, Tatiane Dourado, relata o desgaste emocional da família diante da demora e afirma que a espera prolongada afeta não apenas Antony, mas todos ao seu redor. Em nota, a Secretaria de Saúde informou que o menino está na lista de prioridades e que a locação dos equipamentos está em fase final, mas não apresentou prazo para a entrega. Enquanto isso, Antony segue internado, aguardando pelo conforto do lar e pelo carinho da família.
