Menino que apanhou de colega em escola particular do DF permanece internado

Um menino de 15 anos está internado na UTI após ser agredido por um colega de 16 anos em uma escola particular em Águas Claras (DF). O incidente aconteceu durante a troca de aula, resultando em trauma nos rins da vítima.



A mãe do garoto expressou preocupação com a saúde e futuro do filho e afirmou que ele não retornará à escola. A família registrou boletim de ocorrência e a Polícia Civil investiga o caso. Segundo a mãe, "o filho foi tratado de uma forma bastante diferente, mesmo sendo vítima de violência gratuita".



