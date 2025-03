Menino que teve pés queimados em creche enfrenta complicações após cirurgia

A mãe do menino que sofreu queimaduras nos pés após pisar em um tapete exposto ao sol em uma creche no Novo Gama conta sobre a recuperação. Ele recebeu atendimento no Hospital Regional da Asa Norte, referência em queimaduras, após uma enfermeira do hospital descobrir do caso e contatar a mãe da criança.



O garoto passou por cirurgia para evitar infecções e teve alta, mas apresenta febre e erupções cutâneas, possivelmente devido à medicação. O incidente foi registrado como lesão corporal e está sendo investigado pela Polícia Civil, pela Secretaria de Educação e pela escola.



