Ministério da Justiça acompanha caso da menina que morreu após 'desafio do desosorante'

O Ministério da Justiça está acompanhando o caso de Sarah Raissa, após inalar desodorante aerosol, supostamente participando de um desafio viral na internet. O incidente resultou em uma parada cardiorrespiratória. Apesar de atendida pelo SAMU e internada por três dias, foi declarada com morte cerebral. Um levantamento do Instituto DimiCuida aponta que entre 2014 e 2023, 56 crianças ou adolescentes no Brasil morreram ou ficaram gravemente feridos devido a brincadeiras perigosas na internet. A Polícia Civil do Distrito Federal investiga a situação e o laudo sobre a morte deve ser divulgado em 30 dias. Um projeto de lei foi protocolado para criminalizar induções a jogos perigosos.



