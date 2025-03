Ministério da Saúde começa a distribuir vacina contra a gripe nos postos de saúde

O Ministério da Saúde começa a distribuir nesta sexta-feira (21) a vacina contra a gripe. As doses, produzidas pelo Instituto Butantan, serão enviadas a partir das 14h, com um evento em Brasília marcando o início das entregas.



O ministro Alexandre Padilha anunciará detalhes do plano de vacinação nacional. Crianças de seis meses a menores de seis anos agora fazem parte do grupo prioritário para receber o imunizante pelo SUS. Em 2024, aproximadamente 78 mil crianças dessa faixa etária foram vacinadas no DF.



