Ministério Público investiga fraudes em licitações em Goiás e no Distrito Federal

Uma operação do Ministério Público está em andamento para cumprir ordens judiciais de prisão e mandados de busca contra um grupo suspeito de fraudar licitações públicas. A ação ocorre em três municípios de Goiás, incluindo Nerópolis, Catalão e Goiânia, assim como no Distrito Federal. Foram executados 22 mandados de busca e apreensão.



As investigações surgiram após denúncias relacionadas à Secretaria de Saúde de Nerópolis, revelando um esquema para burlar as regras de licitações, especialmente em serviços educacionais. Pessoas sem qualificação técnica, inclusive analfabetas, foram contratadas para ministrar treinamentos. O Ministério Público trabalha em conjunto com o grupo especial de combate ao crime organizado para coletar provas sobre o esquema de corrupção.