Moradora do DF acusa influenciadora de estelionato em venda de roupas de luxo

Uma moradora do Distrito Federal acusa uma influenciadora digital de estelionato. Em 2023, a produtora Haylla Araújo cuidava da mãe doente e precisava de uma renda extra. Por isso, entregou 30 peças avaliadas em R$ 3.000 para venda consignada em um brechó de luxo, mas nunca recebeu retorno financeiro.



Após dois anos sem solução, um relatório indicou que apenas 16 peças foram vendidas, gerando um retorno à Haylla de apenas R$ 155. A influenciadora Sílvia Pessoa, que possui mais de 40 mil seguidores, nega as acusações. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.



