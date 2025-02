Moradora do DF desaparecida há mais de dois meses é encontrada em São Paulo

Kelly Patrícia Alves Pereira, de 42 anos, foi localizada em São Paulo após mais de dois meses desaparecida. Ela saiu de sua casa em Santa Maria, no Distrito Federal, em 11 de novembro, junto com seu namorado. A família da mulher recebeu um telefonema de um abrigo do estado paulista informando sua presença no local. Durante uma breve conversa com sua filha, Kelly expressou o desejo de retornar para casa. O caso segue sob investigação pela 33ª Delegacia de Polícia.