Moradores da Asa Norte, em Brasília, fazem manifestação por mais segurança na região

Os moradores da Asa Norte realizaram um protesto para exigir mais segurança devido ao aumento de furtos e roubos na região. Em um dos episódios recentes, bicicletas foram furtadas de um bicicletário, e houve tentativas de arrombamento de veículos. A insegurança é especialmente sentida à noite, como relatou um morador que teme sair após as 20h.



Até crianças expressam preocupação com a segurança local. A Polícia Militar emprega rondas aéreas com helicópteros, uma medida que divide opinião entre os moradores. Uma reunião foi realizada entre a comandante-geral da PM e lideranças comunitárias, que discutiram a revisão dos horários de policiamento e a implementação do programa Rede de Vizinhos Protegidos, a fim de melhorar a segurança na Asa Norte.



