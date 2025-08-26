Moradores de Samambaia (DF) enfrentam problemas com descarte irregular de lixo, apesar dos esforços do SLU. Andrea Almeida, diretorca-técnica do SLU, relatou que são recolhidas mais de 2 mil toneladas diariamente. "Gastamos mais de R$ 4 milhões por mês com limpeza. Há locais corretos para descarte, entre eles um papa-entulho a 2 km daqui," destacou.



O descarte inadequado, um crime ambiental, traz riscos de incêndios e proliferação de doenças e pode resultar em multas. A denúncia pode ser feita pelo telefone 162 ou no Participa DF.



