Moradores de Sobradinho pedem revitalização de calçadas quebradas e com mato alto

Moradores de Sobradinho, no Distrito Federal, enfrentam problemas com as calçadas das quadras 16 e 17, onde o mato alto prejudica a passagem e já provocou acidentes. Judite Bispo, moradora local, sofreu uma queda que causou feridas em seus joelhos. Vânia Brandão, outra residente, destacou que a acessibilidade é comprometida, especialmente para quem usa carrinhos de bebê ou necessita de locomoção assistida.



A administração, liderada por Paulo Izidoro, iniciou a limpeza das áreas afetadas e planeja uma revitalização completa no segundo semestre. Serão restaurados 62 quilômetros de calçadas, conforme o cronograma do GDF (Governo do Distrito Federal), e melhorias nos meios-fios também estão previstas.



