Moradores de Valparaíso de Goiás enfrentam dificuldades após interdição de casas

Moradores em Valparaíso de Goiás estão sem opções após a interdição de suas casas devido a uma obra. A hospedagem temporária oferecida pela construtora foi encerrada e as famílias afetadas relatam insegurança e medo com o andamento da construção nos fundos.



Onze famílias foram impactadas e buscam apoio jurídico para garantir moradia adequada enquanto lidam com os danos estruturais em suas residências. Um dos moradores, de 71 anos, comenta a frustração de ver sua casa rachada após a obra: "Era para ser minha aposentadoria tranquila, agora é só perturbação".



Outra moradora acrescenta o temor pela segurança de sua família: "Meu filho pequeno vê as rachaduras e diz que a casa está quebrada". A construtora afirma que está tentando contatar o advogado dos moradores.



