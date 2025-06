Moradores de Valparaíso de Goiás sofrem com falta de água há cinco dias

Os moradores de um condomínio em Valparaíso de Goiás, Entorno do DF, estão sem água há cinco dias, enfrentando dificuldades para realizar atividades diárias básicas como tomar banho e cozinhar. A Saneago, empresa responsável pelo abastecimento, ainda não solucionou o problema.



Em horários específicos, os moradores utilizam torneiras no térreo para encher baldes, mas a solução é insuficiente, especialmente para famílias com crianças, que já apresentam problemas de saúde devido à falta de água potável.



Os populares sugeriram a contratação de caminhões-pipa, mas consideram injusto arcar com custos adicionais devido ao pagamento já efetuado pela conta de água mensal. Moradoras expressaram a sensação de impotência diante da situação, especialmente com crianças pequenas em casa.



