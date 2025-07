Moradores denunciam grilagem e criticam demolições no Sol Nascente (DF)

Moradores do Sol Nascente, no Distrito Federal, denunciaram casos de grilagem e a derrubada de casas sem aviso prévio durante uma operação realizada nesta quinta-feira (17). A ação ocorreu em uma região com imóveis classificados como irregulares e gerou revolta entre os residentes, que protestaram contra as demolições.



Segundo relatos, muitos terrenos foram comprados de um suposto proprietário cuja identidade permanece desconhecida. “Tem gente que ainda está pagando as prestações”, contou uma moradora, levantando suspeitas sobre a existência de um esquema de venda irregular de terras públicas.



Os moradores afirmam ter investido tempo e recursos na construção de suas casas e pedem que o verdadeiro dono dos lotes seja identificado e responsabilizado. Além disso, cobram das autoridades diálogo e alternativas para garantir o direito à moradia.



As famílias destacam também as dificuldades econômicas enfrentadas, com renda baixa, altos custos de vida e agora, a incerteza de onde morar. “A gente sobrevive com baixo salário para manter moradia, comida, água e luz”, aponta a moradora.







