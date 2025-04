Moradores do Condomínio Privê em Ceilândia (DF) enfrentam escuridão e insegurança

Os moradores do Condomínio Privê, localizado em Ceilândia (DF), enfrentam falta de iluminação nas passarelas e ruas há meses, o que tem gerado insegurança. O senhor Joselino, residente do local, afirma que há mais de um ano a comunidade solicita a instalação de energia elétrica, mas sem sucesso. Relatos de assaltos e tentativas de abuso sexual são comuns, com a moradora Andréia destacando que o medo de ser assaltada é constante. A comunidade aguarda respostas das autoridades responsáveis pela iluminação pública na região.



