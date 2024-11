Moradores do Cruzeiro reclamam da insegurança após arrombamento e furto de carros

Moradores do Cruzeiro (DF) estão preocupados com a falta de segurança na região. No último fim de semana, durante a madrugada, uma quadrilha arrombou e furtou carros estacionados em ruas residenciais e levou estepes e aparelhos de som. Câmeras de segurança flagraram o momento que os criminosos cometeram os crimes. Antes do arrombamento, eles cortaram as buzinas dos veículos, para que o alarme não emitisse som. Agora, a Polícia Civil do Distrito Federal investiga os casos.