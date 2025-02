Moradores ficam no prejuízo após fortes chuvas alagarem casas no Itapoã

Uma intensa chuva atingiu o bairro do Itapoã no fim de semana, resultando em alagamentos que transformaram ruas em verdadeiros rios. Veículos foram vistos atravessando as áreas inundadas e moradores tiveram prejuízos. Além disso, rajadas de vento e chuvas foram registradas em diversas regiões do Distrito Federal. Apesar da intensidade das tempestades, não há previsão de mais chuvas em Brasília.