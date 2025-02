Moradores protestam contra demolições de imóveis na Via Estrutural

Moradores da Colônia Agrícola 26 de Setembro protestaram na Via Estrutural contra a derrubada de imóveis em área irregular. Eles fecharam uma faixa da via, com a Polícia Militar garantindo a segurança. O DF Legal já havia alertado sobre os limites de construção, mas os moradores alegam que não estão invadindo. Segundo o GDF, não haverá mais invasões no local.