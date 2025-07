Moradores relatam insegurança com falta de iluminação em Sobradinho dos Melos (DF)

Moradores de Sobradinho dos Melos (DF) enfrentam problemas devido à falta de iluminação pública e constantes quedas de energia. A escuridão nas ruas tem favorecido ações criminosas, além de danos causados a eletrodomésticos. Um dos residentes comenta sobre os riscos e desafios vividos diariamente.



"É muito difícil morar nessas condições, corremos riscos ao sair à noite", desabafa. De acordo com a Neoenergia, as quedas de energia foram reduzidas em 50% desde que assumiram a distribuição em 2021. Contudo, os moradores ainda relatam diversas dificuldades devido às lâmpadas não funcionais nos postes há cinco anos.



